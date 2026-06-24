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Eğitimcilerden Kızılay'a 200 ünite kan bağışı

Eğitimcilerden Kızılay'a 200 ünite kan bağışı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde görev yapan eğitimciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Türk Kızılay'a 200 ünite kan bağışında bulundu. Kampanyaya öğretmen ve okul yöneticileri gönüllü olarak destek verdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde görev yapan eğitimciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Türk Kızılay'a 200 ünite kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Antalya Kan Merkezi tarafından ilçede iki haftadır sürdürülen kan bağışı kampanyasına eğitimciler de destek verdi. Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan mobil kan bağış aracına gelen öğretmen ve okul yöneticileri kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Bağışı Organizasyon Sorumlusu Hüseyin Bayramer, Antalya genelinde günlük yaklaşık 800 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu, bu ihtiyacın gönüllü bağışçılar sayesinde karşılandığını söyledi.

Yaz aylarında turizm hareketliliğine bağlı nüfus artışı ve kan bağışı sayısındaki düşüş nedeniyle kan ihtiyacının daha da arttığını belirten Bayramer, Antalya genelinde sekiz kan bağışı ekibiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bayramer, eğitimcilerin kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla kampanyaya gönüllülük esasına göre katkı sunduklarını belirtti.

Kan bağışında bulunan öğretmen ve okul müdürleri de sağlıklı bireylerin hem kendi sağlıkları hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenli kan bağışında bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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