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Kumluca'da Drift Yapan Oto Tamircisine 74 Bin 500 Lira Ceza

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, başka bir aracın plakasını takarak drift yapan oto tamircisi E.Ş'ye toplam 74 bin 500 lira ceza kesildi. Drift yaparken yakalanan tamircinin sürücü belgesine de 60 gün el konuldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, başka bir aracın plakasını taktığı otomobille drift yapan oto tamircisine 74 bin 500 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında otomobille drift yapılarak trafiğin tehlikeye sokulduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, oto tamircisi E.Ş'nin otomobile tamirhanede bulunan başka aracın plakasını taktığını ve sahibinden izinsiz aldığı araçla drift yaptığını tespit etti.

Yakalanan E.Ş'ye "drift yapmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "güveni kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 74 bin 500 lira ceza kesildi.

Ayrıca oto tamircisinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücünün otomobille gece saatlerinde drift yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kumluca'da Drift Yapan Oto Tamircisine 74 Bin 500 Lira Ceza
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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