Kumluca'da Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kumluca Belediyesi, Toptaş Mahallesi'nde 11 kilometre uzunluğunda asfaltlama çalışması yaptı. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek için ilçede asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Kumluca Belediyesince ilçedeki mahallelerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Toptaş Mahallesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Mahallenin çeşitli noktalarında yürütülen asfaltlama çalışmasında 11 kilometrelik yolda çift kat emülsiyon asfalt uygulaması yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ilçe genelinde planladıkları asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Toptaş Mahallesi'nin ilçenin önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu belirten Avcıoğlu, "Buradaki yolların yenilenmesiyle ulaşım ve yaşam kalitesini artırmış olacağız. Bu yılki asfaltlama çalışmalarımızda özellikle bağlantı yollar üzerine gittik. Önümüzdeki süreçte diğer mahallelerimizde de çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

