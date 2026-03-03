Kumluca Kaymakamı Güneş, Kuran Kursu inşaatında incelemelerde bulundu

Kumluca'da yapımı devam eden 4-6 yaş Kuran Kursu inşaatında sona yaklaşıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Müftüsü Bedir Aydın ile yapımı devam eden Kuran Kursu inşaatında incelmelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güneş, bu yıl temmuz ayında tamamlanması planlanan, 4-6 yaş Kuran Kursu inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, inşaatın hızlı bir şekilde tamamlanmasında hayırseverlerin desteğinin büyük olduğunu vurguladı.

Tamamlandığında ilçenin ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Güneş, "Kuran Kursumuzun önümüzdeki temmuzda hizmete girmesini hedefliyoruz. İnşaatın bu kadar hızlı şekilde tamamlanmasında emeği geçen, desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bölgeye enerji ihtiyacı için yeni trafonun bedel ödenmeden yapıldığını kaydeden Güneş, bu konuda girişimlerde bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve CK Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü İlkay Baydar'a da teşekkür etti.