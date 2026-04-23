Kumluca'da 2. uçurtma şenliği düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 2. Uçurtma Şenliği yapıldı.

Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri eğlendi. Yaklaşık 1000 uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ikincisini düzenledikleri uçurtma şenliğine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

Amaçlarının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen günde, çocukların bayram havasında gönüllerince eğlenmelerini sağlamak olduğunu anlatan Avcıoğlu, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının da 106. yıl dönümü. Böyle güzel bir günde geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramını kutlamak, onlara yaşamlarında güzel bir anı bırakmak adına bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, ayrıca yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.