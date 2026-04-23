Kumluca'da 2. uçurtma şenliği düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 2. Uçurtma Şenliği yapıldı.

Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri eğlendi. Yaklaşık 1000 uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ikincisini düzenledikleri uçurtma şenliğine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

Amaçlarının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen günde, çocukların bayram havasında gönüllerince eğlenmelerini sağlamak olduğunu anlatan Avcıoğlu, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının da 106. yıl dönümü. Böyle güzel bir günde geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramını kutlamak, onlara yaşamlarında güzel bir anı bırakmak adına bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, ayrıca yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Haberler.com
500

Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor