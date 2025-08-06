Kumluca Belediyesi'nden Yaz Atölyeleri: Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği yaz atölyelerinde, çocuklar hem akademik ve sosyal becerilerini geliştiriyor hem de keyifli bir yaz tatili geçiriyorlar.

Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi atölyelerinde, İngilizce, eğitici sinema, test çözümü, okuma saati, drama, müzik, resim ve halk oyunları eğitimleri veriliyor. Gençlik Merkezi bünyesinde ayrıca yıl boyunca devam eden gitar, bağlama, resim, halk oyunları, İngilizce ve Kur'an-ı Kerim kursları da farklı yaş gruplarından öğrencilerin katılımıyla devam ediyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, çocukların yaz tatilini daha anlamlı ve faydalı geçirmeleri için Gençlik Merkezi bünyesinde kapsamlı bir atölye programı hazırladıklarını ve atölyelere çocukların ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Avcıoğlu, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli, eğitici ve keyifli geçirmeleri için, Gençlik Merkezi atölyelerini hayata geçirdik. Eğitim ve sosyal gelişim odaklı bu programla, çocuklarımızın yaz boyunca öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam etmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Gençlik Merkezi atölyelerinin hafta içi her gün ücretsiz olarak devam ettiğini belirten Avcıoğlu, atölyelerde çocukların hem yeni bilgiler öğrendiklerini, hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Avcıoğlu, atölyelerdeki çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.