Haberler

Kumluca'da ramazan ayı dolayısıyla gıda işyerlerine denetim yapıldı

Kumluca'da ramazan ayı dolayısıyla gıda işyerlerine denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Belediyesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla gıda işyerlerinde denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, gıda güvenliği için işletmelerin ruhsatlarını ve ürün etiketlerini kontrol etti.

Kumluca Belediyesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki gıda işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla işletmelerin ruhsatları incelendi.

Reyonlarda bulunan ürünlerin etiket bilgileri ile son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, yasal düzenlemelere uyulması konusunda bilgilendirme sağlandı.

Belediye yetkilileri, ramazan ayı boyunca gıda güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini belirtirken, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Çakmak -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

Amedspor'dan gönderildi, rakibe imza attı