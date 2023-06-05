Kumluca Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarına Devam Ediyor

Kumluca Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, '2022 yılında Organik Gübre Tesisi'mize 7 bin 250 araç ile 46 bin 475 ton sera atığı getirilmiş olup, organik gübreye dönüştürüldü. Sıfır Atık Projemiz kapsamında ilçemizde oluşan atıkları değerlendirerek doğayı ve çevremizi koruyacak şekilde örnek bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz' dedi.

Kumluca Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "2022 yılında Organik Gübre Tesisi'mize 7 bin 250 araç ile 46 bin 475 ton sera atığı getirilmiş olup, organik gübreye dönüştürüldü. Sıfır Atık Projemiz kapsamında ilçemizde oluşan atıkları değerlendirerek doğayı ve çevremizi koruyacak şekilde örnek bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Kumluca Belediyesi'nin 2020 yılında inşasına başladığı Organik Gübre Tesisi ile sera atıklarının boş alanlara, dere yataklarına veya doğaya gelişigüzel atılması önlenerek; atıklar organik gübreye dönüştürülüyor, çiftçiler destekleniyor ve insan sağlığı korunuyor.

Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasının çevreye olduğu kadar ekonomiye de önemli ölçüde katkı sağladığının altını çizen Başkan Köleoğlu, şunları söyledi:

"2022 yılında Organik Gübre Tesisi'mize 7 bin 250 araç ile 46 bin 475 ton sera atığı getirilmiş olup, organik gübreye dönüştürüldü. Sıfır Atık Projemiz kapsamında ilçemizde oluşan atıkları değerlendirerek doğayı ve çevremizi koruyacak şekilde örnek bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daha önce dere kenarları ve çeşitli yerlere dökülerek hem yangına hem de çıkardığı gazlarla ekosisteme zarar veren sera atıklarını geri dönüştürerek çevremiz ve çiftçilerimize katkı sağlamaktayız. Elde ettiğimiz gübreleri çiftçilerimize ücretsiz dağıtarak Kumluca'nın kalkınmasına büyük destek sağlıyoruz. Kategori iki çevre ve altyapı projelerinde birincilik ödülü aldık. Dünyada ve ülkemizde önem kazanan organik tarımın yapılabilmesi için organik gübrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de organik gübreler önem kazanmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz."