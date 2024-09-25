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Kumkapı-Zonguldak seferinde yangın söndürüldü

Kumkapı-Zonguldak seferinde yangın söndürüldü
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Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halindeki 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarında çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken çıkan yangın söndürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gemideki yangın söndürmek için sabah saatlerinde başlayan çalışmanın tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada ise "Ekiplerimizce yapılan soğutma işleminin ardından Arıburnu isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel

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