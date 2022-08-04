KÜMESİNDE BESLEDİĞİ 120 TAVUĞU ÇALDILAR - Haberler

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KÜMESİNDE BESLEDİĞİ 120 TAVUĞU ÇALDILAR

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Rıza Aydın'a (66) ait kümeste bulunan 120 tavuk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

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SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Rıza Aydın'a (66) ait kümeste bulunan 120 tavuk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Kaymak köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Rıza Aydın önceki gün evinin yakınlarında bulunan kümesini akşam saatlerinde kontrol ettikten sonra uyudu. Ertesi sabah kalktığında kümesinin kapılarının açık olduğunu ve tavuklarının ortada olmadığını fark etti. Çevrede araştırma yapan Aydın sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Çocuğu gibi baktığı tavuklarının çalınmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Rıza Aydın, sorumluların bulunmasını istedi. Köylüler ise son günlerde köy içine farklı araçların geldiğini ve boş evlere baktıklarını dile getirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rıza Aydın Jandarma Aydın Güncel Haberler

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