Haberler

Kümbet Yaylası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Kümbet Yaylası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
Güncelleme:
Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan 1700 rakımlı Kümbet Yaylası, etkili olan yağmurun ardından gelen karla beyaz örtüyle kaplandı. Sisin de etkili olduğu bölgede kar manzaraları dronla görüntülendi.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin önemli turizm noktalarından Kümbet Yaylası'nın Koçkayası mevkisinde etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Kısa sürede etkisini gösteren kar, ladin ve köknar ağaçlarını beyaza bürüdü.

Sisin de etkili olduğu yayladaki beyaz örtü, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
