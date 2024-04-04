Kulu İlçesinde Belediye Başkanı Seçilen Abdurrahim Sertdemir Göreve Başladı
Kulu ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdurrahim Sertdemir, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kulu'dan Cumhur İttifakı adayı olan Abdurrahim Sertdemir, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Havva Yeliz Şensoy'un elinden mazbatasını alarak belediye hizmet binasına geçti.
Burada Murat Ünver tarafından karşılanan Sertdemir, makama geçerek göreve başladı.
Törene, Cumhur ittifakı ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.