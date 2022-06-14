Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı. Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı. Kulu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Yollar, caddeler, sokaklar evlerin bahçeleri, tarım arazileri ve bazı iş yerlerinin depoları suyla doldu. İlçe merkezindeki Ahmet Baran Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katı da tamamen sular altında kaldı. İhbar üzerine su basan binaya, itfaiye, polis, belediye ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan apartman sakinlerinin çıkartılması için suyu tahliye etme çalışmalarına başlandı. Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, belediye ekiplerinin gün içinde 150'nin üzerinde yardım çağrısı aldığı öğrenildi. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Hisarcık Konya Kulu su Güncel Haberler

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