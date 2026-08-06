Kulu'da anne kalbi durdu, bebek hava ambulansla sevk edildi
Konya'nın Kulu ilçesinde doğum sırasında annesinin kalbi duran 5 aylık bebek hava ambulansla Konya’ya sevk edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde doğum sırasında annesinin kalbi duran 5 aylık bebek hava ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Gölyazı Mahallesi'nde ikamet eden 5 aylık hamile A.A, rahatsızlanmasının ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Ameliyata alınan A.A'nın, operasyon sırasında kalbi durdu.
Müdahaleyle yeniden hayata döndürülen A.A. entübe edildi.
A.A'nın 5 aylık doğan bebeği hava ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA