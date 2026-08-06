Haberler

Kulu'da anne kalbi durdu, bebek hava ambulansla sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde doğum sırasında annesinin kalbi duran 5 aylık bebek hava ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde doğum sırasında annesinin kalbi duran 5 aylık bebek hava ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Gölyazı Mahallesi'nde ikamet eden 5 aylık hamile A.A, rahatsızlanmasının ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Ameliyata alınan A.A'nın, operasyon sırasında kalbi durdu.

Müdahaleyle yeniden hayata döndürülen A.A. entübe edildi.

A.A'nın 5 aylık doğan bebeği hava ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi

Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı