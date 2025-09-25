Haberler

Kulu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri görev yaptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Değirmenözü Mahallesi'nde Ahmet Kazar idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ayşe, Fatma ve Duygu Kazar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
