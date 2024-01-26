Kulu'da Mevsimin İlk Kar Yağışı
Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde ve çevre mahallelerde kar kalınlığı, yaklaşık 5 santime kadar ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yüksek kesimlerde ve çevre mahallelerde kar kalınlığı, yaklaşık 5 santime kadar ulaştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.