Kulu'da Etkili Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler zorluk yaşarken, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Ankara - Konya kara yolunun Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Şehirler arası yolda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Ayrıca bölgede bulunan Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel