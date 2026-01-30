Haberler

Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu, trafik kazalarına yol açtı. Ankara-Konya kara yolunda kayganlaşan yolda bir otomobil şarampole devrildi, sürücü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden etkili olan dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Ankara- Konya kara yolunun 124. kilometresinde, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda Furkan Can T. yönetimindeki 34 KSU 958 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Burhan D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde götürüldü.

Öte yandan, ilçede farklı noktalarda meydana gelen 4 ayrı kazada ise yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı