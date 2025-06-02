Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yeni Sinema Kanalı: SİNE Yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yeni Sinema Kanalı: SİNE Yayında
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, YouTube'da şifresiz ve ücretsiz içerik sunan yeni nesil sinema kanalı SİNE'yi yayına aldı. Kanalın ilk programı 'Yeşilçam'ın Sözlü Tarihi' olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün yeni nesil sinema kanalı "SİNE" YouTube'da yayına başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kanal bugün saat 20.00 itibarıyla izleyicilerle buluştu.

Şifresiz ve ücretsiz içeriklerle sanatseverlerin sinema dünyasına daha kolay erişmesini sağlayan kanalda ilk olarak, Türk sinemasının hafızasında iz bırakan isimlerin anlatımlarıyla hazırlanan "Yeşilçam'ın Sözlü Tarihi" programı gösterildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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