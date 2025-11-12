Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Muazzez Abacı için Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."