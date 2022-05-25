Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İcralık Memura Disiplin Soruşturması. Hakverdi: "Personeli Tehdit Etmek Gayri Ahlaki ve Gayri Hukukidir" - Haberler

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bağlı müdürlüklerine yazı göndererek icra takibi olan personel hakkında disiplin soruşturması açılması talimatı verdiğini söyledi. "Bu ülkede 24 milyon icra dosyası var. Vatandaş, memur borçlu. Borçla, hacizle karşı karşıya" diyen Hakverdi, "Bundan dolayı memuruna disiplin soruşturması açacağı tehdidinde bulunmak hem gayri ahlakidir hem gayri hukukidir" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekil Ali Haydar Hakverdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün ilgili birimlere gönderdiği yazıyla ilgili açıklama yaptı. Hakverdi'nin paylaştığı yazıda, şöyle dendi:

"BİRÇOK PERSONELİN MAAŞLARINDA İCRA KESİNTİLERİNİN OLDUĞU ANLAŞILDI"

"Müdürlüğümüzde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen müfettiş raporuna istinaden; kurumumuzda görev yapan birçok personelin maaşlarında icra kesintilerinin olduğunun anlaşılması, bu durumun görev yapan personel üzerinde gereksiz bir iş yükü oluşturmasının yanı sıra disiplin açısından da sorumluluk doğurması, bu personelle ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin b fıkrasının (k) bendi uyarınca 'borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak' fiilinin kınama cezası ayrıca aynı fiilin 4857 sayılı İş Kanunu'nun disiplin hükümlerinde ihtar cezası gerektirir bir suç olması nedeniyle mali sorumluluklarını kasten yerine getirmeyerek bu durumu alışkanlık haline getiren personel bulunması halinde müdürlüğümüzce icra müdürlüklerinden gelen maaş haciz yazılarına istinaden söz konusu personeller hakkında gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağının birimimizde görev yapan tüm personele imza karşılığı duyurulması ve sonucunu Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesini önemle rica ederim."

"YA BU ÜLKEDE 24 MİLYON İCRA DOSYASI VAR, VATANDAŞ, MEMUR BORÇLU"

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müdürlükler ilgili yerlere iletilmek üzere şu yazıyı gönderdi. Bu yazı ile denildi ki 'borcunu, ekonomik yükümlülüğünü bilerek, isteyerek ödemeyen ve icra ile karşı karşıya kalan memurlar tespit edilecek ve hakkında disiplin soruşturması açılacak.' Şimdi sanırım Turizm Bakanlığı, öyle yoğun icra yazışmaları ile uğraşıyor ki bu yazının içeriğinden o anlaşılıyor. Bu yazışmadan bezmiş, artık memurlarına toplu bir yazı göndermiş. Bundan sonra tarafımıza icra yazısı gelirse hakkınızda disiplin soruşturması yapacağız diyorlar. ya bu ülkede 24 milyon icra dosyası var. Vatandaş, memur borçlu. Borçla, hacizle karşı karşıya. Bir de devlet, idareciler diyor ki 'size icra gelirse bir soruşturma da biz yaparız'."

"HEM GAYRİ AHLAKİ HEM GAYRİ HUKUKİDİR"

İktidarın borçla karşı karşıya olan memuruna destek olması gerekirken tehdit yazısı gönderdiğini kaydeden Hakverdi, "Turizm Bakanlığı'ndan gönderilen yazıda özellikle şu belirtiliyor; 'kurumumuzda görev yapan birçok personelin maaşlarında icra kesintilerinin olduğu anlaşılmıştır.' Evet, çünkü 24 milyon icra dosyası var. Bundan dolayı da bir de memuruna disiplin soruşturması açacağı tehdidinde bulunmak hem gayri ahlakidir hem gayri hukukidir" dedi.