Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar II. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Binası olarak hizmet veren tarihi yapıyı, Yargıtay Başkanı Kerkez'e gezdirdi.

Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda belge, fotoğraf, eşya ve tarihi eserin yer aldığı müzede gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve milli hafızayı yaşatan mekanların önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık eden salonları gezen Bakan Ersoy ve Yargıtay Başkanı Kerkez, müzede yürütülen koruma ve sergileme çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

"Ziyarette, ortak değerlerimiz ve kültürel mirasımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin hafızasında özel bir yere sahip olan ve II. TBMM Binası olarak millet iradesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Müzemizde Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i ağırladık. Tarihimize tanıklık eden bu anlamlı mekanda gerçekleşen ziyarette, ortak değerlerimiz ve kültürel mirasımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Yargıtay Başkanımıza teşekkür ediyorum."