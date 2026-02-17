Haberler

Bakan Ersoy, Türkmenistanlı Mevkidaşı Shamuradov ile Görüştü

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamuradov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki kültürel iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamuradov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamuradov ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldiklerini bildirerek, kültür ve sanat alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak tarih ve köklü bağlarımızdan güç alan ilişkilerimizi, karşılıklı projeler ve kültürel etkileşimlerle daha da ileri taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
