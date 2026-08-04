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Bakan Ersoy Şırnak'ta Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Ersoy Şırnak'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Şırnak Belediyesi'ni ziyaret eden Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Daha sonra AK Parti Şırnak İl Başkanlığına geçen Bakan Ersoy, burada partililer tarafından karşılandı.

İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile bir araya Ersoy, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ersoy, ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Koçero Saluci ile görüştü.

Ziyaretlerinde Bakan Ersoy'a, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.

Kaynak: AA
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