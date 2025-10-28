Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy RTÜK ve Türk Telekom Yöneticilerini Kabul Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i makamında kabul ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ersoy, medya ve iletişim alanlarında ortak çalışmalarla Türkiye'nin güçlü bir konuma ulaşacağına inandığını ifade etti.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ebubekir Şahin'i makamında kabul etti.

Mehmet Nuri Ersoy, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yeni Başkanı Sayın Mehmet Daniş ve önceki Başkanı Sayın Ebubekir Şahin'i Bakanlığımızda kabul ettik. RTÜK Başkanlığı görevine atanan Sayın Mehmet Daniş'e ve Türk Telekom CEO'luğu görevine atanan Sayın Ebubekir Şahin'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Medya ve iletişim alanlarında, ortak gayretlerimizle ülkemizin çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına olan inancım tam. Kültür, sanat ve iletişim politikalarımızın uyum içinde gelişmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli dayanaklarından biridir."

Kaynak: ANKA / Güncel
