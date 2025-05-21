Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, RTÜK Başkanı ve Yeni Üyeyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK üyeliğine seçilen Hasan Davulcu ile bir araya geldi.

Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ve Sayın Hasan Davulcu ile bir araya geldik. Kamu yayıncılığına dair değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. RTÜK üyeliğine seçilen Sayın Davulcu'ya da ayrıca yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.