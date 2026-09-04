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Sivas Kongresi'nin 107. Yılı Kutlu Olsun

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kongrenin Milli Mücadele'ye bütünlük ve istikamet kazandırdığını belirterek, Atatürk ve tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta, Milli Mücadele'nin bütün vatanı kapsayan ortak bir iradeye dönüşmesinde yeni bir safha açıldı. Anadolu ve Rumeli'deki milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştiği Sivas Kongresi, Milli Mücadele'ye güçlü bir bütünlük ve ortak bir istikamet kazandırdı. Bu tarihi buluşmanın 107. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kongrenin bütün delegelerini ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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