Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 27 Nisan mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 27 Nisan mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde Türkiye'nin milli iradesine sahip çıkıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti, vesayet girişimlerine karşı milletimizin emanetine sadakatle sahip çıkmış, demokrasiye güç katmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Nisan 2007, milli iradeye yönelen tehditlere karşı kararlı bir duruşun sergilendiği, demokrasiye sahip çıkılan bir dönüm noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti, vesayet girişimlerine karşı milletimizin emanetine sadakatle sahip çıkmış, demokrasiye güç katmıştır. O gün gösterilen cesaret ve kararlılığı bugün de dik duruş ile yaşatıyor, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.