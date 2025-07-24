Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Bingöl ve Bitlis'te Ziyaretlerde Bulunacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bingöl ve Bitlis'te valilikleri ve belediyeleri ziyaret ederek, çeşitli alanlarda incelemelerde bulunacak.

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının dördüncü sırasında yer alan " Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bingöl Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Bingöl Belediyesi ile Yüzen Adalar Tabiat Anıtı'nı ziyaret edecek. Bitlis'te Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak Ersoy, sokak sağlıklaştırması yapılan alanlarda ve Bitlis Kalesi'nde incelemelerde bulunacak, Nemrut Krater Gölü'nde basın açıklaması yapacak." maddesi kaynağından iptal edilmiştir.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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