Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Arnavutluk'un İşkodra şehrini gezdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrini ziyaret etti.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde Luigj Gurakuqi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi tarafından Türk Kültür Haftası kapsamında yazar Tarık Tufan ile söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İşkodra yerel makam temsilcileri ile öğrenci ve yazarlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, yaptığı konuşmada, Türk Kültür Haftası kapsamında Tiran, İşkodra ve Elbasan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Arnavut kardeşleriyle buluşmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye'de çok sevilen bir yazarı Arnavutluk vatandaşları ile tanışmak için getirdiklerini aktaran Yavuz, "İşkodra'nın hem üniversitesiyle hem kültür sanat alanındaki etkinlikleri ve kurumlarıyla Arnavutluk'un kültür hayatında önemli yeri olduğunu biliyoruz." dedi.

Yazar Tufan da son derece güçlü dil, kültür ve tarihe sahip Arnavutluk'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yine Arnavutluk'un çok güçlü bir kültür şehri İşkodra'da olmaktan da ayrıca mutluyum. Arnavut dostlarımızla bir araya gelmek, onlarla kitaplarımı, romanlarımı, hikayelerimi paylaşmak beni çok heyecanlandırıyor. Bizler ortak hikayelerin insanlarıyız, ortak duyguların insanlarıyız. Kelimelerimizin tercümeye ihtiyacı var ama kalplerimizin tercümeye ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.

Yavuz, İşkodra'daki temasları kapsamında şehirdeki tarihi yerleri de gezdi.

29 Haziran'da başlayan Türk Kültür Haftası etkinlikleri bugün sona erecek.