Alev Alatlı'yı Anlamak Sempozyumu'nda Kültürel Bilinç Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen " Alev Alatlı'yı Anlamak Sempozyumu"na katıldı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Mustafapaşa Yerleşkesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Mumcu, Alatlı'yı anmanın kültüre, dile ve tarihi hafızaya sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

Alatlı'nın Türkiye'de edebiyatın yanı sıra düşünce hayatı, medeniyet tasavvuru ve entelektüel bilince büyük katkılar sunduğunu kaydeden Mumcu, şöyle konuştu:

"O, Batı'yı bilen ama Batı karşısında savrulmayan, modernliği okuyan ama kendi köklerinden utanmayan, eleştiren ama yıkmayan bir münevverdi. Bugün içinde bulunduğumuz dijital çağda, tam da Alev Alatlı hocamızın işaret ettiği yerde duruyoruz. Bilginin hızla dolaşıma girdiği, anlamın yüzeyselleştiği, kültürün ise çoğu zaman tüketime indirgendiği bu çağda mesele yalnızca kültürü korumak değildir çünkü korumak, tek başına yeterli değildir. Kültürü anlamak, onun arkasındaki zihniyeti kavramak, üretmek, çağın diliyle yeniden ifade edebilmek ve en önemlisi geleceğe taşımak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürüyoruz. Elbette ekonomik güç, teknolojik ilerleme vazgeçilmezimiz ancak gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, düşünce derinliği olan bir kültürel bilinçtir. Alatlı, bu bilincin nöbetçisiydi. Hakikatin kolay olmadığını ama vazgeçilmez olduğunu hatırlattı. Bugün onu anarken emanet ettiği fikri sorumluluğu da yeniden üstleniyoruz."

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay da Alatlı'nın entelektüel düşünce dünyasının derinliği yüksek kalemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Alatlı'yı rahmetle anan Aslanbay, "Onun bıraktığı derin mirası anlamak, toplumu, insanı ve zamanı anlamaktır. O ömrü boyunca kültürel yozlaşma ve toplumsal sığlıkla mücadele etti. Sosyal ilişkilerde gönül ve hakikat temelli yaklaşımıyla toplumun her kesimi tarafından benimsendi. Bizlere bıraktığı entelektüel miras, çağının ötesinde ortaya koyduğu derin çalışmalar ve fikirler, sonsuza kadar toplumu ve insanı anlamaya kaynak olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumda, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Alatlı'nın hayatına ve hedeflerine dair konuştu.