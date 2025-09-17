Lüleburgaz'a Modern Halk Kütüphanesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Üreten kütüphane vizyonumuzla da ülkemizin dört bir yanında halk kütüphanelerimizi yeniliyor, çağın yeniliklerine uygun modern mekanlar haline getiriyoruz." dedi.

Mumcu, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi açılış töreninde, Sokullu Mehmet Paşa'nın mirasını taşıyan kadim ilçede, yeni halk kütüphanesini hizmete aldıklarını söyledi.

Kütüphanenin her ayrıntısının çağın ihtiyaçlarına uygun planlandığını ifade eden Mumcu, kütüphanenin Lüleburgaz'ın kültürel yaşamına da kalıcı bir değer katacağını dile getirdi.

"Kütüphanelerimiz tam anlamıyla bir yaşam merkezidir"

Kütüphanenin, kapasitesiyle ilçede bilgiye erişim ihtiyacına güçlü bir cevap vereceğini belirten Mumcu, şunları kaydetti:

"Bu mekanı asıl özel kılan şeylerden bir tanesi de farklı yaş gruplarına göre düzenlenmiş, 0-3 yaş, 3-6 yaş ve 6-14 yaş çocuklar için özel hazırlanmış alanlar sayesinde evlatlarımız kitapla erken yaşta tanışacak, oyun ve etkinliklerle öğrenmeyi hayatlarının bir parçası haline getireceklerdir. Kütüphanemizin okuma salonlarına ek olarak kullanıcıya sunduğu çok amaçlı salonu, ahşap, resim ve sanat, robotik kodlama atölyeleri, grup çalışma odaları, eğitim sınıfları gibi engelliler için özel tasarlanmış bölümleriyle de tam anlamıyla bir yaşam merkezidir."

"Kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayılarında ciddi artış var"

Kütüphanede kullanıcılarının teknolojiyi deneyimleyerek, sanatla da iç içe olacağını anlatan Mumcu, kullanıcıların yapacakları çalışmalarla yeni fikirler geliştirerek güvenle vakit geçirebileceklerini kaydetti.

Son yıllarda kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayılarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Mumcu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak biz 2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizin üye sayısı, kullanıcı sayısı ve toplam kitap sayısı başlıklarında tarihinin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yüksek rakamlar Cumhuriyet tarihimizin de en önemli ve en yüksek rakamları oldu. Üreten kütüphane vizyonumuzla da ülkemizin dört bir yanında halk kütüphanelerimizi yeniliyor, çağın yeniliklerine uygun modern mekanlar haline getiriyoruz.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, Bakanımızın da gayretleriyle ülkemizin dört bir yanında 1300'ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla 26 bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimizle halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmeti modeli sunuyoruz."

Mumcu, "bilgiye erişim herkesin hakkı" anlayışıyla 80'e yakın gezici kütüphaneyle, öğrencileri kitapla, etkinliklerle ve öğrenme ortamlarıyla buluşturduklarını bildirdi.

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler de kütüphanecilik çalışmalarının 15. yüzyıldan sonra özelikle Osmanlı'da ivme kazandığını söyledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kütüphanelere çok önem verdiğini dile getirerek, 6 Şubat 2023'teki deprem sonrasında, deprem bölgesi dışında planlanan yatırımlarda ilk kütüphanelerin yapımına izin verildiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mumcu ile katılımcılar, kütüphaneyi gezdi.

Ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet eden Mumcu, öğrencilere başarı temennisinde bulundu.