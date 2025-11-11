Kulp'ta İnşaat Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİLERDEN 3'Ü ÖLDÜ, 2'Sİ İSE YARALANDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Muş kara yolunda, Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskelenin çöktüğü olayda, işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52) ve Şehmus Anustekin (49) yaşamını yitirdi. Yaralannan işçiler Cüneyt N. (37) ve Mehmet Şirin Y. (50), ilk müdahalenin ardından önce Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Ölen işçilerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/KULP (Diyarbakır),