Haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi

'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinin 17. gününde Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, birçok marş seslendirildi. Etkinlikler, çocuklar için uygulamalı stantlar ve geleneksel sanat atölyeleri ile devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin 17. gününde Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi.

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, "Plevne Marşı", "Fetih Marşı" ve "Ölürüm Türkiye'm" gibi eserler seslendirildi.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında ise çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken, geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı."

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok