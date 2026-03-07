"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinin 17. gününde Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, birçok marş seslendirildi. Etkinlikler, çocuklar için uygulamalı stantlar ve geleneksel sanat atölyeleri ile devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin 17. gününde Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi.
Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konserde, "Plevne Marşı", "Fetih Marşı" ve "Ölürüm Türkiye'm" gibi eserler seslendirildi.
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında ise çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken, geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı."
"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek."