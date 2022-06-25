Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Hakan Gönül - Güncel
 - Güncelleme:

Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor Muğla Marmaris'te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.

Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor

MUĞLA - Muğla Marmaris'te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dört gün sonra kontrol altına alındı. Bölgede 4 bin 500 ekip karadan araçlarla, havadan ise 64 araç ile müdahalede bulunuldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hem havadan, hem karadan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Diğer yanan 4 bin 500 hektarlık yanan ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, yemyeşil ormanların yok olduğu görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Güncel

Marmaris Tragger Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title