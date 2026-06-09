UMKE'den yaylada gerçeği aratmayan tatbikat

GİRESUN'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası'nda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği ormanda mantar toplayan köylülerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan kişiler kurtarıldı.

Dereli ilçesinde bulunan Kulakkaya Yaylası'nda UMKE gönüllüleri tarafından ormanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen tatbikat ve eğitim kampı ile sahadaki profesyonellik ve dayanıklılığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Karadeniz'in sarp, dağlık ve yoğun ormanlık arazi yapısı göz önünde bulundurularak kurgulanan kampta, UMKE gönüllüsü olmak için eğitime katılan 21 kursiyer, 3 gün boyunca doğada afet barınma çadırlarında konakladı. Kursiyerler, açlık, yorgunluk ve uykusuzluk gibi fiziksel ve psikolojik şartlar altında, gece ve gündüz karşılaşılabilecek medikal kurtarma senaryosuna karşı eğitildi. Eğitim boyunca katılımcılara, en zorlu coğrafyada görev yapabilmeleri konularında bilgiler verildi. Gönüllüler, tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda mantar toplayan köylülerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan kişilere müdahale ederek arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. Sarp arazi ve sık orman örtüsüne rağmen zorlu arazi şartlarında yaralılara ilk müdahaleyi yapan UMKE ekipleri sedye taşıma teknikleriyle onların güvenli alana tahliyelerini sağladı.

Kamp ve tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı