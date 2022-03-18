Kula'daki Hizmetler İçin Protokoller İmzalandı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mart ayı olağan 2. oturumunun ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Encekler ve Çarıkballı Mahallelerindeki Çok Amaçlı Etkinlik Salonlarının tahsisi, Kula ototerminal içerisindeki 9 adet iş yerinin kullanımı ve Kula Belediyesi'nin ek hizmet binasının Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmasını kapsayan protokolleri imza altına aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, imzalanan protokollerin hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Kula'mızın büyük mahallelerinden olan Encekler ve Çarıkballı Mahallelerimize yapılan Çok Amaçlı Etkinlik Salonlarının belediyemize tahsisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Buna ilaveten Kula'daki oto terminalin içerisinde 9 adet dükkan var. Bu 9 dükkanı sağolsun Cengiz Başkanımız, daha önce bizim kullanımımıza vermişti. Bu dönemde de Sayın Başkanımız imzaladığımız protokolle bizim kullanımımıza veriyor. Ayrıca bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de Kula Belediyesi'ne ait olan ek binada zemin katı ve birinci katını Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerinin aksamaması için kendilerine tahsis etmiştik. İnşallah tekrar tahsis ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de imzalanan protokollerin hayırlı olmasını diledi.

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