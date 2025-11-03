Kula'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Özen ve eşi Ayşe Özen hayatını kaybetti. Otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan çift, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, dün İzmir-Ankara yolunun Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki Kovukdere mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Özen ve eşi Ayşe Özen (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel