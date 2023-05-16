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Kula'da öğrencilere ve sürücülere trafik eğitimi

Kula'da öğrencilere ve sürücülere trafik eğitimi

Güncel Haberler

Manisa'nın Kula ilçesinde, öğrencilere ve sürücülere uygulamalı trafik eğitim verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, öğrencilere ve sürücülere uygulamalı trafik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü "Kemerlenin hayata kenetlenin" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Programda, trafik polisleri öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücüleri de simülasyon aracına bindirerek emniyet kemeri takılmadığında kaza esnasında yaşanacakları anlattı.

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Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Manisa Kula Güncel Haberler

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