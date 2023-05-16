Kula'da öğrencilere ve sürücülere trafik eğitimi
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Manisa'nın Kula ilçesinde, öğrencilere ve sürücülere uygulamalı trafik eğitim verildi.
Manisa'nın Kula ilçesinde, öğrencilere ve sürücülere uygulamalı trafik eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü "Kemerlenin hayata kenetlenin" sloganıyla etkinlik düzenledi.
Programda, trafik polisleri öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücüleri de simülasyon aracına bindirerek emniyet kemeri takılmadığında kaza esnasında yaşanacakları anlattı.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel