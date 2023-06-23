Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik olaylarına daha hızlı müdahale etmek amacıyla motosikletli şahin polisi göreve başladı. Öte yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde trafik ve asayiş önlemleri de artırıldı.

Kula'da motosikletli şahin timi göreve başladı

MANİSA - Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik olaylarına daha hızlı müdahale etmek amacıyla motosikletli şahin polisi göreve başladı. Öte yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde trafik ve asayiş önlemleri de artırıldı.

Kula'da huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, ilçedeki trafik olaylarına daha hızlı müdahale etmek amacıyla motosikletli şahin polisi göreve başladı. 7 gün 24 saat esasına göre ilçede görev yapacak olan şahin timi, ilçenin İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde bulunması nedeniyle kaza ve trafik olaylarına hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla görev yapacak.

Bayram tedbirleri artırıldı

Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe genelinde tedbirler de artırıldı. İlçenin çeşitli bölgelerinde asayiş ve trafik uygulama noktaları kuran emniyet güçleri, bayram süresince dikkat edilmesi gereken konular ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.