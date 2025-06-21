Kuğulu Park'ta Yavru Kuğunun İsmi 'Parla' Olarak Belirlendi

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Ankara'nın Kuğulu Park'ında iki gün önce doğan beyaz kuğu yavrusunun ismi, yapılan halk oylaması ile 'Parla' olarak belirlendi. Çankaya Belediyesi, sosyal medya üzerinden oylama düzenleyerek halkın katılımını sağladı.

Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta iki gün önce dünyaya gelen beyaz kuğu yavrusunun ismi, halk oylaması sonucunda "Parla" oldu.

Çankaya Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halk oylaması sonucunda kuğu yavrusunun isminin belirlendiği belirtilerek, "Kuğulu Park'ta dünyaya gelen yavru kuğumuzun ismi belli oldu. Sosyal medyadan gerçekleştirdiğimiz halk oylamasında oy çokluğuyla 'Parla' ismi seçildi. İlginiz ve sevginiz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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