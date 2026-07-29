Haberler

Kuğulu Park'ta yavru heyecanı

Kuğulu Park'ta yavru heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın simge yerlerinden biri olan Kuğulu Park'ta, aileye katılan 4 yeni yavru ziyaretçilere mutluluk yaşatıyor.

Ankara'nın simge yerlerinden biri olan Kuğulu Park'ta, aileye katılan 4 yeni yavru ziyaretçilere mutluluk yaşatıyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralıların buluşma noktalarından biri olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 yavru kuğu, parkın doğal güzelliğine renk kattı.

Parktaki kuğu ailesi toplam 18 üyeden oluşuyor. Ailenin 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.

Minik kuğuların gelişimi park yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.

Yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için ziyaretçilere de önemli görevler düşüyor.

Kuğulara yiyecek verilmemesi, yavrulara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi konusunda vatandaşlardan hassasiyet bekleniyor.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı