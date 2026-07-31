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Kuğulu Park’ta 4 yeni yavru kuğu dünyaya geldi

Kuğulu Park’ta 4 yeni yavru kuğu dünyaya geldi
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Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park’ta dünyaya gelen 4 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 siyah kuğu yavrusu, anneleriyle birlikte gölette görüntülendi. Yeni yavrularla birlikte Kuğulu Park'taki kuğu sayısı 18'e yükseldi. Parkta 11 yetişkin siyah kuğu, 4 siyah kuğu yavrusu ve 3 beyaz kuğu bulunuyor. Beyaz kuğulardan biri, geçen yıl doğan ve Çankayalıların verdiği isimle 'Parla' olarak biliniyor. Park yetkilileri, yavruların sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Ayrıca yetkililer ziyaretçilerden kuğulara yiyecek verilmemesi, yavrulara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarının korunması konusunda ziyaretçilere uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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