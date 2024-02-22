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Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle avukat Feyza Altun hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

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Yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan avukat Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Avukat Feyza Altun'un sosyal medya üzerinden yaptığı küfürlü şeriat paylaşımıyla ilgili soruşturmada Altun hakkında iddianame düzenlendi. Altun'un iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

ALTUN: BİR İNANCA HAKARET ETMEDİM

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla alakalı yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti. Altun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

TDK'YA GÖRE ŞERİAT TANIMI YAPILDI

İddianamede, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, şüphelinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede bu kapsamda, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulandı. İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı paylaşım sonrası hakkında soruşturma açılan Avukat Feyza Altun, 19 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Altun, emniyetteki işlemlerinin ardından ertesi gün sevk edildiği Beykoz Adliyesi'nde tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişti. Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel

Avukatlar Günü Feyza Altun Güncel Haberler

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Yorumlar (35)

VATANSEVER:

Hiçbir şey olmaz. Sayın Feyza hanımı tutuklayacak mahkeme anasının karnından doğmadı. Allah başımızdan eksik etmesin Feyza Hanım gibi kıymetli hukukçuları

108
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yanıtYanıtla
Muhammed Ali Arslan:

Sana ne faydası olmuş ya da olacak bu kadının?

yanıt94
yanıt63
Muhammed Erden:

Allahın kanunlarına küfür eden kişi için Allah a dua mı ediyorsunuz ??

yanıt104
yanıt42
mehmet türkel:

Allah seni islah eylesin islah olmazsan kahhar ismiyle.... gerisini anladın.

yanıt59
yanıt26
JY:

TURKIYE LAIKDIR LAIK KALACAK GUZEL ULKEMI 1500 YIL ONCEDEN KALMA DINI KURALLARLA YONETMENIZE IZIN VERMEYIZ.

97
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mehmet türkel:

Allah sanada layığını versin inşallah.

yanıt58
yanıt23
Cemilin abisi:

JY : kâfir misin

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birgörüş:

bu bir kale bina yapı değil kie skisin.!? veya herhangi uçak otomobil değil ki eskisin?! insan 1500 yıl öncede insan şimdi de insan. inanç yaratan her zaman aynı. vicdan 1500 yıl önce nasıl vicdan ise bugün de vicdandır. Çağdaş mağdaş diye yutturduğunuz demokrasi de bak savaşlar, katliamlar, tecavüzler, sapkınlıklar diz boyu.

yanıt35
yanıt11
CEZA :

sikum

yanıt0
yanıt1
umut acar:

3 yıl az değil mi ya 20 yıl isteyin. terbiyesiz kadın nasıl şeriata hakaret edebilir.. şeriat bizim anamız babamız.

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