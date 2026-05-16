Kudüs Valiliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa yakınındaki Filistin mülklerine el koyma planına uyarı

Kudüs Valiliği, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinlilere ait yaklaşık 20 taşınmaza el koyma planına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'ya bitişik konumdaki Babü's-Silsile (Silsile Kapısı) Mahallesi'nde yer alan Filistin mülklerini gasbetmeyi amaçlayan bir planı onaylama hazırlığında olduğu belirtildi.

Söz konusu plan kapsamında mahalle halkının zorunlu göçe maruz bırakılacağının dikkate çekildiği açıklamada, bölgedeki ticarethanelerin de Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla tahliye edileceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail makamlarının el koymak istediği bölgede Osmanlı, Memlük ve Eyyubi dönemlerinden kalma İslami vakıf eserleri ile binaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 tarihi taşınmazın yer aldığı kaydedildi.

Babü's-Silsile Mahallesi'nin Mescid-i Aksa'ya çıkan en önemli geçiş güzergahlarından biri olduğu hatırlatılan açıklamada, "Buranın hedef alınması, Eski Şehir içinde Yahudileştirme politikalarını fiiliyata dökme ve Aksa çevresini Filistinli sakinlerinden arındırma girişimlerinin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Valilik, İsrail'in bu adımını "Eski Şehir'in kalbini hedef alan tehlikeli bir sömürgeci tırmanış" olarak nitelendirerek, hamlenin zorunlu göçün ve tarihi Filistin mülkleri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmanın yeni bir aşamasına kapı araladığını kaydetti.