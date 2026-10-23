Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa imam hatibinin gözaltına alındığını açıkladı

Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa imam hatibinin gözaltına alındığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Halid Ebu Cuma'yı cuma hutbesi ve namazının ardından gözaltına aldığını açıkladı. WAFA'nın haberine göre valilik, Ebu Cuma'nın cuma namazı sonrası gözaltına alındığını duyurdu.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Halid Ebu Cuma'yı cuma hutbesi ve namazının ardından gözaltına aldı.
Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin bugün Mescid-i Aksa'da cuma hutbesi veren ve namazı kıldıran Ebu Cuma'yı cuma namazı sonrası gözaltına aldığı belirtildi.
Kaynak: AA