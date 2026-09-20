Haberler

Kudüs Valiliği, Doğu Kudüs'te Burak Duvarı'na baskın düzenlendiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kudüs Valiliği, İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetinden bazı bakanlar ve binlerce İsraillinin Doğu Kudüs'teki Burak Duvarı'na baskın düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, İsrail güçlerinin duvar çevresinde yoğun önlem aldığı, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya çağrıldığı belirtildi.

Filistin'in Kudüs Valiliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinden bazı bakanlar ve Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'na baskın düzenlediğini açıkladı.

Filistin'in Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Netanyahu ve hükümetindeki bazı bakanların Burak Duvarı'na baskın yaptığı, İsrail güçlerinin de Burak Duvarı'nın çevresinde oldukça yoğun güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Vadi Caddesi'nden geçerek Burak Duvarı Meydanı'na girdiği belirtildi.

Gaspçı İsraillilerin baskınının Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda dua ve dini ritüeller yapma çağrısının ardından yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de hem Mescid-i Aksa'da namaz kılmak hem de Eski Şehir bölgesinde alışveriş yapmak için bölgeye geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, Yahudilerin önemli dini günlerinden Yom Kippur'un yaklaşmasıyla birlikte gaspçı İsrailli grupların baskınlarına karşı koymak ve "işgal planlarını boşa çıkarmak" amacıyla Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya gelme çağrısı yapıldı.

İsrail, Yahudiler için kutsal bir yer olduğu iddiasıyla Burak Duvarı'nı kontrol ediyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile Kudüs Valiliği ise duvarın İslam mukaddesatının bir parçası olduğunu belirtiyor.

İsrail makamlarının günün her saati açık tuttuğu Burak Duvarı Meydanı'nda dini törenler, dualar ve İsrail'in resmi merasimleri düzenlenirken, girişlerde güvenlik kontrolü ve arama yapılıyor.

İsrailli gruplar, 21 Eylül'de başlayacak Yom Kippur'dan önce "Selihot" adı verdikleri duaları etmek için Aksa'nın Rahmet Kapısı dışında toplanma çağrısı yapmıştı.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılı ile başladı. Bayram dönemi 21 Eylül'de Yom Kippur (Kefaret Günü), 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Sukot (Çardaklar) Bayramı ve 3 Ekim'de Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramı ile devam ediyor.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana tek taraflı kararıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Kaynak: AA
'Ayak suyunu' içmek için kuyruğa girdiler! Bardağı 364 liradan kapış kapış gitti

Kuyruğa girip bir de para verdiler! İçindekini duyan dondu kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Tera ve Pusula yöneticilerine operasyon: 5 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan

366 milyon Euro harcandı! Şampiyonluk beklerken küme düşme hattındalar
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet

Fenerbahçe derbide şov yaptı! Rakibine şans dahi tanımadılar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Hollanda'da halka kritik uyarı: Gıda stokları 3 günde tükenebilir

Market rafları 3 günde boşalabilir! Halka 8 günlük stok çağrısı
Eşref Amca'dan üzen karar! Yavaş adımlarıyla gönüllere taht kuran 97 yaşındaki usta dükkanını kapatıyor

Eşref Amca'dan sevenlerini üzen haber geldi