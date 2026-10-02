Kudüs Valiliği, Aksa'ya 20 günde 11 bin 409 İsraillinin baskın yaptığını bildirdi

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İsrail'de Yahudi bayramlarının kutlanmaya başlandığı 12 Eylül'den bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik İsrailli sayısının 11 bin 409'a ulaştığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi bayramlarının kutlandığı 20 gündür işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara dikkat çekildi.

Bu sürede Filistin topraklarını gasbeden 11 bin 409 İsraillinin Aksa'ya baskın yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin de bu dönemde Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapattığı günler olduğuna işaret edildi.

İsrailli 593 kişinin 13 Eylül'de Aksa'ya baskın düzenlediği ifade edilen açıklamada, 20-21 Eylül'deki baskınların da 1678 İsraillinin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Sukot Bayramı'na denk gelen 27 Eylül-1 Ekim'de Aksa'ya baskın gerçekleştiren İsrailli sayısının 9 bin 138'i bulduğu belirtilen açıklamada, bugün devam eden Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve ihlallerin yarın da sürebileceğine dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda düzenlenen ayinlere katıldığı vurgulanan açıklamada, İsraillilerin baskınlarına hahamların yanı sıra aşırı sağcı bakan ve yetkililerin de eşlik ettikleri bilgisine yer verildi.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA