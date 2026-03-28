Kudüs'teki kiliseler, İsrail'den Kıyamet Kilisesi'ni açmasını istiyor

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Paskalya Bayramı dolayısıyla Kıyamet Kilisesi'nin açılması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Ancak, Mescid-i Aksa ile birlikte kilisenin kapatılmaya devam etmesi tepkilere neden oluyor.

Kudüs'teki kiliseler, yaklaşan Paskalya Bayramı dolayısıyla İsrail hükümetinden Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni yeniden açmasını istedi.

İsrail'in, ABD ortaklığında İran'a başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi'ni kapatması tepkilere neden oluyor.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü Papaz Issa Musleh AA muhabirine, Kudüs'teki patriklerin İsrail'i Paskalya kutlamaları için Kıyamet Kilisesi'ni açmaya çağırdığını söyledi.

Musleh, Kudüs Rum Ortodoks Patriği III. Theophilos'un bu konuda İsrail hükümetine baskı yapılması için uluslararası düzeyde temaslarda bulunduğunu aktardı.

İsrail hükümeti, Arap ve İslam aleminden gelen tepki ve kınamalara rağmen Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi'ni açmaya yanaşmıyor.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA
