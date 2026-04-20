Kudüs'teki Katolik kiliseleri, İsrail askerinin Lübnan'da Hazreti İsa heykelini tahrip etmesini kınadı

Kudüs'teki Katolik kiliseleri liderleri, Lübnan'ın Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasını, dini sembollere ve insan onuruna yönelik ciddi bir ihlal olarak nitelendirerek kınadılar. Sorumluların hesap vermesi talep edildi.

Kudüs Katolik kiliselerinden yapılan yazılı açıklamada saldırı,"dini sembollere ve insan onuruna yönelik ciddi bir ihlal" şeklinde nitelendirildi. Bu eylemin sorumlularının hesap vermesi istenen açıklamada, Kilise liderlerinin İsrail askerinin çarmıha gerilmiş İsa heykelini tahrip edilmesini şiddetle kınadığı kaydedildi.

Yaşananların sadece Hıristiyanların duygularını incitmekle kalmadığı, dini sembollerin kutsallığına ve insan onuruna yönelik ciddi bir ihlal olduğu kaydedilen açıklamada, "bu yapılanın Lübnan'ın güneyinde Hıristiyan sembollerini hedef alan bir dizi endişe verici olaydan sadece birisi olarak öne çıktığı" belirtildi.

Bu hareketin, kutsallara ve başkalarına karşı saygının ortadan kalktığının işareti olduğunun vurgulandığı açıklamada, "benzeri eylemlerin sorumlularının hesap vermesini sağlayacak ve tekrarını engelleyecek kararlı ve hızlı önlemlerin alınması" talep edildi.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, dün bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

İsrail ordusu, fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını savunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
